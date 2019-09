ROMA – Arriva Amici Celebrities, la versione vip dell’ormai storico talent di Canale 5. Alla conduzione ci sarà una staffetta tra la creatrice e conduttrice storica del programma ‘madre’, Maria De Filippi, e Michelle Hunziker.

Nel periodo iniziale in cui la padrona di casa designata Michelle Hunziker sarà impegnata nell’esordio di Striscia la notizia, spiega la rete in una nota, sarà Maria De Filippi a presentare il programma. La conduttrice svizzera subentrerà in seguito alla guida fino alla finale.

Amici Celebrities è una delle principali novità della nuova stagione televisiva. Andrà in onda a breve in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Tra i protagonisti del programma ci saranno lo chef Joe Bastianich, Emanuele Filiberto di Savoia, Ciro Ferrara e Laura Torrisi.

Fonte: Ansa