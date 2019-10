ROMA – Amici Celebrities arriva alla semifinale la sera del 16 ottobre. Il talent show delle celebrità condotto da Michelle Hunziler e ideato da Maria De Filippi. Il primo finalista a conquistare la maglia dorata è Filippo Bisciglia, mentre arriva l’eliminazione per Laura Torrisi. Tra i finalisti anche Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese.

Il conduttore di Temptation island ha giocato il tutto per tutto al primo girone, in sfida con gli altri sei allievi e semifinalisti. A fare colpo sulla giuria il suo duetto con Stash e i The Colors, un mash-up de Il Mondo e We are young, che lo fa finire primo in classica e lo manda dritto alla finale.

Ad accaparrarsi la seconda maglia d’oro della serata è Pamela Camassa, che con la sua prova di ballo riceve i complimenti di Giuliano Peparini, ma anche di Michelle Hunziker e della giurata speciale Maria, che ha commentato: “Era concentrata davanti, si vedeva tutto quello che voleva dire”. Inutile il tentativo di Emanuele Filiberto di Savoia di recuperare sulle note di Azzurro, la sua performance non viene apprezzata.

E’ poi la volta di Ciro Ferrara, che canta “Prima di andare via”. Oltre ad esibirsi, l’ex campione della Juve rivela un simpatico aneddoto: la figlia tifa per Filippi Bisciglia. Infine spetta a Massimiliano Varrese chiudere la manche. E’ il momento della classifica finale e arriva la sorpresa: Pamela e Massimiliano sono a pari merito e si devono sfidare.

Le manche proseguono, ma l’esibizione della Camassa sulle note di Lady Marmalade incanta i giurati, mentre il ballerino Varrese non i convince con l’interpretazione di “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti. Dopo la sfida, è proprio la compagna di Bisciglia, Pamela, ad andare in finale.

In gara sono così rimasti il principe Emanuele Filiberto, Massimiliano Varrese e Ciro Ferrara. La sfida si fa sempre più dura e anche se il favore della giuria sembra essere per Massimiliano, a grande sorpresa a vincere un posto in finale è invece Ferrara, non senza che qualche polemica sia sollevata nello studio.

Restano in gara solo due concorrenti per l’ultima maglia di accesso alla finale e Michelle Hunziker precisa: “A votare saranno tutti i giudici ad eccezione del quarto giudice speciale Maria De Filippi”. Inizia Emanuele Filiberto sulle note di Another brick in the wall dei The Wall. Poi l’annuncio a sorpresa: anche i tre finalisti potranno votare la performance.

Poi è la volta di Massimiliano Varrese, che regala una performance di ballo accolta con grandissimo entusiasmo dal pubblico. La sfida prosegue per il Principe sulle note di Eri Piccola così di Fred Buscaglione, mentre Massimiliano presenta “Io sono l’altro” di Niccolò Fabi. L’ultima prova a sorpresa è sulle note di “Imparare ad amarsi”, il brano presentato da Ornella Vanoni a Sanremo. Questa volta l’eliminato è Emanuele Filiberto e così Massimiliano Varrese conquista l’ultimo posto alla finale di Amici Celebrities. (Fonte Mediaset)