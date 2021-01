Prima puntata del 2021 per ‘Amici 20‘ di Maria De Filippi con Fabrizio Moro in studio.

Oggi il cantante partecipa alla trasmissione come ospite ma in passato è stato uno degli insegnanti di canto di Amici.

Poi come sempre ci sono state delle gare che hanno decretato le eliminazioni di Kika e Riccardo.

Amici di Maria De Filippi, il grande ritorno di Fabrizio Moro

Come detto, la puntata è stata caratterizzata dal grande ritorno in studio di Fabrizio Moro. Maria De Filippi stima molto il cantante e l’ha voluto con lei per la prima puntata di Amici del 2021.

Durante la puntata odierna, Fabrizio Moro ha cantato due dei suoi successi più grandi (Portami Via e Il senso).

Ma Moro non si è limitato a questo. Il cantante di San Basilio ha parlato anche di un suo progetto futuro.

Infatti prossimamente vedremo Fabrizio Moro anche nei panni di regista. La sua prossima fatica sarà il film ‘Ghiaccio’. Le riprese inizieranno nelle prossime settimane.

Amici di Maria De Filippi, le sfide odierne e le eliminazioni

Come in ogni puntata di Amici, anche oggi non sono mancate le sfide e le eliminazioni di alcuni concorrenti.

La prima sfida è stata quella tra Arianna, Kika e Raffaele. Tutti e tre i ragazzi si sono comportati molto bene ma alla fine è stata eliminata Kika.

Poco dopo, è stata la volta della gara di ballo. Riccardo e Alessandro si sono espressi ad alti livelli ma alla fine ha vinto Alessandro quindi Riccardo ha dovuto lasciare per sempre la scuola di Amici (fonte Amici, Canale 5).