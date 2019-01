ROMA – Nell’ultima puntata di “Amici” il maestro Timor Steffens ha chiesto e ottenuto l’eliminazione di Marco Alimenti. Si sono salvati invece dall’eliminazione sia Giordana che Alberto.

Per Marco però non è del tutto finita. Il ragazzo, infatti, potrà studiare con la Peparini sperando di rientrare.

Ma cos’è successo? Durante la puntata Maria De Filippi ha annunciato che Steffens è andato dalla produzione per chiedere l’eliminazione di Marco perché, a suo parere, di un livello troppo inferiore rispetto agli altri nella scuola. “In questi due mesi non ti ho visto crescere, non ho visto miglioramenti” ha detto Steffens. Si scatena in studio un acceso dibattito tra Timor Steffens e Veronica Peparini. Cristian Bilardi, in arte “Mowgly”, scoppia a piangere. Il panico, per qualche minuto, regna sovrano. Ma alla fine Veronica Peparini riesce a salvare, almeno in parte, Marco.