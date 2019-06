MILANO – C’è del tenero tra Elodie Di Patrizi e Marracash? E’ quel che sembra da alcuni scatti rubati pubblicati da 361Magazine, il portale gestito dal direttore di Chi Alfonso Signorini.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi e il rapper sono stati avvistati insieme ad un party al Palalido di Milano. Oltre ad essere arrivati in coppia all’evento, Elodie e Marracash si sarebbero poi appartati per scambiarsi un tenero bacio, mentre erano appollaiati in sella ad un motorino. “Sarà stato il Margarita?”, si interroga ironico 361Magazine facendo il verso all’ultimo singolo del duo musicale.

Le immagini non sono chiarissime, quindi non è dato sapere se tra i due sia davvero esplosa la passione. O addirittura se siano proprio loro le persone immortalate. Fatto sta che, secondo i bene informati, la coppia è già bene affiatata. Almeno dal punto di vista professionale. La loro hit “Margarita” sta svettando tutte le classifiche ed è in lizza per diventare la canzone dell’estate 2019.

Quello con Marracash non è comunque il primo flirt attribuito a Elodie. Pochi mesi fa si parlava di un’affinità speciale con il calciatore Mario Balotelli. In attesa di conferme dai diretti interessati i fan sperano. (Fonte: 361Magazine)