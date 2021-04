Enula e Alessandro non stanno insieme. A svelarlo a Tv Sorrisi e Canzoni è stata Enula stessa. La giovane cantante appena eliminata ha chiarito di non essere fidanzata con Alessandro. E c’è di più: alcuni gossip la darebbero vicina di nuovo a Leo Gassmann.

Amici, Enula ed Alessandro non sono fidanzati

Per qualcuno la questione era chiara già durante l’eliminazione di Enula. Alessandro era provato ma non sembrava stare male nel modo in cui stanno male due persone che hanno condiviso una storia.

Il ballerino, nel salutarla, aveva detto queste bellissime parole: “C’è gente che ti ama, ti apprezza così come sei. Non sei tu che devi cambiare per nessuno“. Alessandro non era poi riuscito a trattenere le lacrime.

Alessandro aveva poi confidato che secondo lui Enula è speciale e che si era ripromesso di non piangere davanti a lei.

Enula è tornata insieme a Leo Gassmann?

Dopo l’uscita da Amici di Enula ci sono diversi indizi che raccontano un suo riavvicinamento al cantante Leo Gassmann. Il tempo ci dirà se questo riavvicinamento è vero oppure no: intanto sembra certo che la giovane ballerina milanese non stia insieme ad Alessandro.

Enula dopo l’eliminazione: “Ritorno alla realtà dopo Amici impegnativo”

La giovane, sabato è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. Enula ha raccontato le sue sensazioni dopo l’eliminazione da Amici: “Il ritorno alla realtà è stato impegnativo, adesso sto ritrovando l’equilibrio. Sarò eternamente grata per questa esperienza. È stato bellissimo, porterò tutto con me”.