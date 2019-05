ROMA – Giordana Angi, cantautrice italo-francese, è tra i favoriti per la vittoria di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Intervistata dal settimanale Chi, Giordana si è raccontata soffermandosi soprattutto sulla propria omosessualità.

La cantante non ha mai sentito la necessità di nascondersi: “Non mi nascondo e poi credo che l’amore non sia un problema, se ho amato qualcuno non vedo perché non dovrei parlarne, se è stato un amore che ho vissuto e se ha fatto parte della mia vita, ma perché non dovrei raccontarlo? Non riuscirei neanche un secondo a tacere. Se mi chiede: “Che ha fatto due settimane fa?”. Ebbene io, se ero innamorata persa di una ragazza, glielo racconto. Ma non mi sono mai neanche posta questo problema. Per me il problema è la guerra, non può essere l’amore”. (fonte CHI)