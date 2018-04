ROMA – Heather Parisi critica gli insegnanti di Amici: “Poveri ragazzi. Nessuno mi ha mai trattata così”. Il riferimento potrebbe essere ad Alessandra Celentano, con cui la ballerina americana ha avuto qualche screzio per il giudizio che questa aveva dato sulla forma fisica della concorrente Lauren.

La Parisi ha voluto ribadire il concetto con un video pubblicato sui canali social del programma:

“Devo ammettere che questi professori – ha detto in un video postato su Facebook – quasi tutti, hanno un comportamento aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi. Soprattutto quando si tocca l’argomento fisico. E’ orribile. Nessuno nella mia vita mi ha trattata come io ho visto sabato scorso. Non esiste un comportamento del genere nei confronti dei ragazzi. A me così non piace!”.

Amici, il talent più longevo della tv italiana con i suoi 17 anni di “vita”, è tornato in tv lo scorso 7 aprile in prima serata su Canale 5. Sono previste nove puntate, con la finale in programma il 2 giugno.

Nella nuova edizione tornano la diretta e il televoto, i coach delle squadre lasciano il posto ad una commissione interna e ad una esterna, arriva un nuovo direttore artistico, il coreografo Luca Tommassini, e una scenografia molto tecnologica, con un grande schermo a led.

Il punto fermo, come sempre, rimane lei: Maria De Filippi. In ogni puntata non mancheranno gli ospiti che si metteranno al servizio dei ragazzi cantando e duettando con loro: nella prima puntata Laura Pausini, Fabri Fibra, Alice Merton e Geppy Cucciari. Per la seconda arrivano Gianni Morandi e Ghali, nella terza Rita Pavone e Loredana Bertè. Con la diretta e il televoto, cambiano i meccanismi dello show: tre le fasi (su tre palchi diversi) che dovranno affrontare i 14 allievi in gara per approdare alla serata successiva ed evitare l’eliminazione.

Oltre al televoto, potere decisionale è affidato alla commissione interna, formata dai professori che hanno seguito i ragazzi durante tutto l’anno (Carlo Di Francesco, Giusy Ferreri, Veronica Peparini, Garrison Rochelle, Paola Turci, Rudy Zerbi). Alla commissione esterna, formata da Alessandra Amoroso (già allieva della scuola, che dovrà lasciare dopo 4 puntate per altri impegni), Marco Bocci, Ermal Meta (sarà assente in due puntate per poter partecipare all’Eurovision Song Contest), Giulia Michelini, Heather Parisi, Simona Ventura, il compito di offrire una visione distaccata e professionale di chi giudica secondo la propria esperienza.