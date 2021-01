Amici, lite tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario in sale prove. Interviene Lorella Cuccarini

Nel corso della puntata del daytime di Amici, andata in onda oggi venerdì 15 gennaio, si è assistito ad una furiosa lite tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario in sala prove.

Rosa Di Grazia è stata criticata con molta durezza da Alessandra Celentano per alcune posture a suo avviso sbagliate. L’insegnante però ha continuato oltrepassando il limite: “Hai un handicap fisicamente che non ti permettono alcune cose nella danza”. Il confronto si accende perché nella discussione si inserisce Elena D’Amario, altra professoressa della scuola: “Stai esagerando” dice alla Celentano. “Non mi porti rispetto, ho i miei metodi, ti faccio uscire dalla sala” la replica. “Le tue critiche non sono costruttive” la risposta della collega. Fino a quando la Celentano caccia dalla stanza la D’Amario.

La decisione di Lorella Cuccarini dopo la lite in sala prove

Rosa, dopo la lezione, si è sfogata scoppiando a piangere: “Non so più che fare, giuro. Qui dentro nessuno e un’etoile, siamo qui per studiare. Solo con me fa così, perché?”. Dopo aver parlato con la D’Amario, Lorella Cuccarini ha inviato un comunicato: “La coreografia non è pronta assolutamente e non possiamo prenderla in considerazione per la puntata di sabato. Quindi è inutile accanirsi per fargliela provare”. (fonte AMICI)