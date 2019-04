ROMA – Addio ad Amici di Maria De Filippi: Loredana Bertè sta per lasciare il programma. La cantante, giudice della diciottesima edizione del talent di Canale Cinque, ha dovuto abbandonare per via del suo tour, che partirà il prossimo 30 aprile da Livorno. Un impegno organizzato da tempo, che ha riscosso anche un grande successo dopo il Festival di Sanremo con la canzone Cosa ti aspetti da me.

Dal momento che alcune date coincidono con quelle di Amici, la cantante dovrà assentarsi, e quindi probabilmente quella di sabato 20 aprile, o al massimo quella di sabato 27, sarà l’ultima puntata per la Bertè.

Ancora non è noto chi prenderà il suo posto. Secondo quanto scrive Chi, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, tra i nomi sui quali sarebbe orientata la produzione ci sono quello di Al Bano, di Ornella Vanoni e dell’attrice Sabrina Ferilli.

Al Bano e Vanoni, del resto, sono già stati ospiti di Maria De Filippi proprio quest’anno, ed entrambi sono stati giurati in due trasmissioni: il cantante di Cellino San Marco è stato coach a The Voice of Italy, la Vanoni è stata giurata ad Ora o mai più.

Anche la Ferilli ha già svolto il ruolo di giurata proprio ad Amici per ben tre anni, dal 2013 al 2016. Resta da vedere chi Maria De Filippi vorrà nella sua giuria. (Fonte: Amici, Chi)