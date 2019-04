ROMA – Loredana Bertè contro tutti nell’ultima puntata di “Amici“. Soprattutto contro Jefeo che è stato costretto a portare sul palco una canzone non proprio nelle sue corde. Parliamo di “Sei bellissima”. Una scelta non proprio condivisa dal trapper: “Lo faccio, ma è una cosa lontanissima dal mio genere, io faccio la trap, questo non c’entra niente con me”.

“Ma che significa? – dice la Bertè – La trap non è cantare? Un cantante deve saper fare tutto”. La Bertè poi al termine dell’esibizione di Jefeo è spietata: “Hai cantato svogliato, come sei tu. E adesso ho capito perché usi l’autotune, sei stonato. Non ci siamo, hai cantato senza voglia. Sembrava una presa in giro”.

Lo scontro tra la Bertè e Rudy Zerbi.

Ad “Amici” è scontro tra Rudy Zerbi e Loredana Bertè. La cantante, infatti, dopo aver annunciato per una settimana di voler mandare a rischio eliminazione Alberto, alla fine cambia idea e sceglie Jefeo.

“Ma è uno scherzo? Hai dichiarato tutta la settimana che avresti eliminato Alberto”.

“Non hai capito niente?! La mia – risponde la Bertè – era una provocazione. Non metto più in pericolo il talento, con Ludovica mi avete fregata”.

“Ci hai preso per il cu** per una settimana – dice furioso Rudy Zerbi – E meno male che eravamo noi professori a fare i giochetti!”.

E alla fine… indovinate chi è stato eliminato? Jefeo, naturalmente. Fonte: Amici.