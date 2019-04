ROMA – Dopo l’ultimo serale di “Amici” Loredana Bertè, tramite un comunicato, ha chiesto alla produzione del programma di poter cambiare il regolamento.

Durante l’ultima puntata, infatti, Ludovica, finita al ballottaggio con Tish è stata eliminata per volere dei professori, che hanno preferito la cantante della squadra Blu a quella della squadra Bianca.

La Bertè vorrebbe ora modificare il regolamento permettendo al pubblico da casa di scegliere attraverso un televoto:

“Chiedo – scrive la Bertè – ufficialmente alla produzione che la prima manche della prossima puntata sia giudicata esclusivamente dal pubblico a casa attraverso il televoto, terza prova inclusa . ‪Ma Jefeo non deve esibirsi affatto, così dimostrerò che lui non porta proprio niente alla sua squadra, anzi è una zavorra”.

“Se invece vinceranno i Bianchi vorrà dire che io ho torto e quindi rivedrò le mie posizioni su Jefeo e, in accordo con il desiderio del pubblico, non lo metterò a rischio eliminazione – continua a chiedere Loredana Bertè – . Va da sé che obbligatoriamente, seguendo quello che pensa il pubblico, mi troverò costretta a mettere a rischio Alberto che rappresenta l’esatto contrario di Jefeo, ovvero il bel canto per eccellenza, cosa che non avrei nessuna intenzione di fare”.