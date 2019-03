ROMA – Uno scoop in diretta per Maria De Filippi durante la puntata del serale del 30 marzo di Amici. I due allievi Ludovica Caniglia e Jefeo, che si sfidano per raggiungere la finale tra le due diverse squadre, sono in realtà una coppia.

Non è la prima volta che tra i banchi del talent show nasce un amore, ma la produzione di Amici di Maria De Filippi ha sempre cercato di oscurare le relazioni, senza vietarle, affinché in primo piano ci fosse sempre il talento di ballerini, cantanti e attori. A tradire Ludovica e Jefeo è stato il lungo abbraccio davanti alle telecamere alla fin della quarta prova nella seconda manche della sfida a squadre.

I due, che gareggiano in squadre diverse e sono stati allontanati per gli allenamenti, si sono avvinghiati in un tenero abbraccio e a questo punto la conduttrice Maria, non ha potuto fare a meno di ammettere e raccontare al pubblico del legame che c’è tra i due studenti della sua scuola, ribadendo la decisione della produzione di oscurare le storie d’amore tra gli allievi per dare massimo risalto al loro talento.

E anche se al cuore non si comanda, poco dopo l’annuncio del loro amore Jefeo ha nominato Ludovica per l’eliminazione. Un gesto che forse la giovane non perdonerà dietro le quinte del talent show. (Amici di Maria De Filippi)