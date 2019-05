Amici, Maria De Filippi e la frecciatina a Barbara d’Urso in diretta

ROMA – Ospite d’onore del serale di Amici è stata Sabrina Ferilli. L’attrice, durante il programma, si è anche prestata per una gag con Maria De Filippi. La Ferilli, infatti, è stata costretta, per così dire, a condividere una cabina telefonica con alcuni ballerini. Una vera e propria tortura. Forse. All’improvviso, poi, entra in scena un fantasma.

“Anche se non siamo testata giornalistica – scherza Maria De Filippi lanciando anche una frecciatina a Barbara d’Urso – entra per te Mark Caltagirone”. Mark Caltagirone, come tutti ormai sanno, è il fantomatico compagno di Pamela Prati. Fantomatico perché di lui mai niente si è saputo. Mai una foto si è vista. Ma comunque, volenti o nolenti. il buon Mark, insieme a Pamela Prati, in queste settimane è stato il protagonista assoluto delle varie trasmissioni di Barbara d’Urso.

Sabrina Ferilli ci scherza su: “Questa storia è da prendere con simpatia!”. Fonte: Amici.