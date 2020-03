ROMA – Scherzo di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli durante l’ultima puntata del serale di Amici. La conduttrice ha mandato un’inviata sotto casa dell’attrice. Al citofono l’inviata ha chiesto di poter salire a casa ma alla fine è stata respinta sulla porta.

La De Filippi aveva spiegato ai telespettatori: “Ogni volta che vado in onda chiedo ai miei amici di guardarmi e di dirmi poi come sono andata. La settimana scorsa ho chiesto a una mia amica e ho avuto l’impressione che mi dicesse delle grandi bugie, che in realtà non mi avesse seguita in tv. Così ho mandato Veronica, la nostra inviata, sotto casa sua. Almeno capiremo se davvero ci sta seguendo”.

La Ferilli pensa che si tratti di uno scherzo e attacca il citofono. Poi capisce di trovarsi davvero in onda e risponde in romanesco all’amica: “Che voi? Questa è matta”. A quel punto la De Filippi la prende in giro: “Sei una bugiarda, sei una cialtrona”. Poi la De Filippi ha provato a convincere la Ferilli a far salire l’inviata. Invito rifiutato: “Ma manco pe’ niente, sto in pigiama, è casa mia, saranno pure ca**i mia. Sto mangiando, come fanno a quest’ora le persone normali”. E ancora: “Non sono contenta per niente! Stavo mangiando, sono mezza in pigiama. Ho gente a cena, quattro persone che si sono rifugiate in cucina. Ma fatte questo pacchetto de affari tuoi”. (Fonte: Mediaset Play).