Amici, Maria De Filippi gela Alessandra Celentano: “Quelle come te fanno una brutta fine”

ROMA – “Quelle come te fanno una brutta fine”. Così Maria De Filippi ha gelato Alessandra Celentano nella quarta puntata del serale di Amici, in onda venerdì 20 febbraio.

Lo scontro è avvenuto sui due ballerini rimasti a contendersi il titolo nella categoria di ballo, Javier e Nicolai. I due, reduci da una discussa prova comparata nella scorsa puntata, si sono nuovamente misurati in una sfida. Per l’insegnante di danza Javier è nettamente superiore al suo rivale per tecnica.

Ma la De Filippi ha voluto pensato di coinvolgere l’etoile Eleonora Abbagnato per dare un parere sulle loro esibizioni. “Entrambi hanno un grande talento – ha commentato la ballerina- A questi livelli si può scegliere solo in base al proprio gusto. Uno è più tecnico, l’altro più interpretativo e artistico”.

Punta nell’orgoglio la Celentano ha quindi commentato: “Maria, fai questo perché non ti fidi del mio giudizio?”. “No – ha replicato la conduttrice – vorrei dimostrarti che a qualsiasi livello bisogna sempre mettersi in discussione. Penso, pur volendoti bene, che pensi di sapere tutto e le persone che pensano di sapere tutto hanno fatto una brutta fine”.

Alla fine a vincere la sfida è Javier che va in semifinale. E Nicolai che commenta caustico: “Meno male così non fa drammi”.

Fonte: Amici