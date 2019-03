ROMA – Maria De Filippi si lascia andare a un commento sul comportamento di Laura Pausini, ospite del serale di Amici del 30 marzo. “Sei una cafona”, dice bonariamente la conduttrice all’amica e cantante, che non appena ha visto il coach Ricky Martin si è gettata su di lui senza salutare la padrona di casa.

Che il rapporto tra la De Filippi e la Pausini sia estremamente confidenziale è cosa nota. Per questo motivo la De Filippi, anche se con tono scherzo e bonario, le ha dato della “cafona”: “Ti sei fiondata su di lui, ecco perché ti ho chiamata cafona! So che ti sei comportata molto male con lui”. Parole riferite proprio all’episodio di The Vox in cui la Pausini sculacciò il collega. La replica di Laura non è mancata: “Quella era una scusa per toccare il fondoschiena di Ricky Martin!”.

Non sono mancate dunque risate durante l’arrivo della scoppiettante Pausini in studio. Proprio come per la tv messicana, anche stavolta la Pausini ha dimostrato estrema confidenza con Ricky e ha imbastito un simpatico siparietto in cui voleva toccargli il sedere. Ad aiutarla l’altro ospite di eccezione, Biagio Antonacci, che porta la collega vicino al cantante latino e la incoraggia: “Toccalo bene”. (Amici 18)