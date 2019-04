ROMA – Maria De Filippi combatte da diversi anni contro una malattia. La conduttrice appare una donna forte: in realtà, come ha raccontato lei stessa tempo fa, soffre da molti anni di una “malattia”, la stessa che ha anche l’attore Carlo Verdone. Si tratta di ipocondria acuta, ossia la paura costante e permanente di soffrire di qualche malattia.

Tale malessere, alla moglie di Maurizio Costanzo le fa credere di avere qualche problema anche quando è in ottima forma. Maria De Filippi, come accade a chi soffre di questa sindrome, nel passato ha dovuto chiamare addirittura i medici in piena notte. Nel suo cellulare, la De Filippi racconta di avere i numeri di un otorinolaringoiatra su cui fa spesso riferimento e una dottoressa primaria di Rianimazione in un ospedale.

Maria De Filippi, davanti alle telecamere si mostra sempre serena e tranquilla. A quanto pare però non è affatto serena e vive continuamente in ansia. Maria ad oggi è una delle conduttrici tv più amate. Con la fine di C’è Posta per te è ripartita ogni sabato sera con il seguitissimo serale di Amici.