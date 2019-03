ROMA – Il cantante Ricky Martin è arrivato a Roma il 30 marzo per iniziare la sua avventura come coach del programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Ad annunciarlo lo stesso cantante su Instagram, che dopo lo sbarco insieme alla sua famiglia ha precisato: “Sarà la mia casa per le prossime sette settimane”.

Ricky Martin è arrivato nella Capitale insieme al marito Jwan Yosef e i figli Valentino, Matteo e Maria. Lui e Vittorio Grigolo saranno i coach per l’edizione di Amici, il talent show in onda su Canale 5 e condotto proprio da Maria De Filippi. A rispondere al suo post è stata Laura Pausini: “Benvenuti, non vedo l’ora di riabbracciarvi”. La cantante sarà ospite della prima puntata del talent show in onda dal 30 marzo.

Il re del pop latino sarà uno dei due direttori artistici della nuova edizione al fianco di Giuliano Peparini. Inoltre un’orchestra di una trentina di giovani professionisti, età massima 28 anni, accompagnerà i ragazzi durante le esibizioni, “perché una grande quantità di talento è persa per il mondo per mancanza di coraggio: noi abbiamo il coraggio di puntare su di loro”. Al talent si annunciano anche due nuovi ingressi al serale: i cantanti Ludovica e Jefeo hanno conquistato la maglia verde. (Ansa)