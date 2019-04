ROMA – Ricky Martin non sarà presente alla prossima puntata di Amici di Maria De Filippi di cui è coach. Il cantante infatti ha spiegato che il forfait riguarderà solo la puntata di questa settimana, ma tornerà nello studio di Canale 5 in tempo per la sesta puntata.

L’annuncio del forfait di Ricky Martin alla puntata in diretta di sabato 27 aprile è arrivato dal profilo ufficiale del talent show condotto proprio dalla De Filippi. Nel video il coach e cantante dice: “Ciao Maria, ciao a tutti. Purtroppo non ci sarò per la prossima puntata, ma ci rivedremo alla sesta”.

Il motivo del forfait non è stato svelato, ma Martin ha rassicurato i fan che sarà presente alla puntata di sabato 4 maggio. Dietro a questa mancanza in diretta potrebbe esserci un altro impegno lavorativo, ma nulla è stato confermato. Non è ancora chiaro però se per la diretta di sabato 27 aprile il cantante sudamericano sarà sostituito.