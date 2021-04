Amici di Maria De Filippi, a causa delle restrizioni dovute al Covid si è trasformato in una sorta di Grande Fratello. Gli ex allievi hanno rivelato alcuni aneddoti e segreti intimi su quanto successo dietro alle quinte.

Amici, rapporti dietro le quinte ed autoerotismo

La prima a parlare è stata la cantante Arianna Gianfelici, ex di Deddy. Una fan le ha chiesto se fosse consentito avere dei rapporti all’interno delle casette che li ospitano: “Farlo in casetta? No, proprio no – ha replicato – ma io mi ricordo quando Enula ha detto ‘ma io non posso far niente perché internet al bagno non mi prende‘”. Il riferimento è chiaramente ad atti di autoerotismo.

La confessione di Arianna ha lasciato senza parole gli altri due ex allievi Ibla e Riccardo Guarnaccia, presenti in diretta con lei per parlare con i fan.”Non parliamo degli assenti”, hanno dichiarato i due per tagliare corto. Guarnaccia ha però svelato un’altra curiosità: esisterebbero delle stanze “senza telecamere e senza microfoni” dove gli allievi hanno avuto l’opportunità di andare a coppie per circa mezz’ora.

Arianna Gianfelici e Debby: la verità sulla loro relazione

D’altronde nella scuola di Amici sono nati diversi amori. In queste ore l’attenzione si concentra su Deddy e Arianna Gianfelici. Tra i due c’è stata davvero una relazione nata durante il periodo che li ha visti vivere uno accanto all’altrea giorno dopo giorno. Deddy ora ha però una nuova relazione con la ballerina Rosa, nata sempre all’interno di Amici.