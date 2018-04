ROMA – Per “combattere” contro la rivale Milly Carlucci e il suo “Ballando”, Maria De Filippi punta sugli “ex” Amici e sui volti noti della musica italiana, per tentare la scalata sul podio Auditel.

Dopo essere stato inviato in Honduras per L’Isola dei Famosi, Stefano De Martino tornerà questa sera ad indossare i panni del ballerino. In studio anche Emma Marrone che duetterà con Biondo in “Someone Like You” di Adele. Ci saranno poi anche Stash & The Kolors, Fedez, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, per altri duetti con i ragazzi. K’sopite speciale sarà invece Alessandra Amoroso che si esibirà con un allievo dei Blu.

Occhi puntati, nella seconda fase, sulla nuova sfida: la battle. Una super coreografia che coinvolge tutti i ballerini delle due squadre, che si daranno appunto battaglia contemporaneamente.