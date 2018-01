ROMA – Terremoto in casa Amici. Quattro dei giovani allievi del talent di Maria De Filippi sono stati cacciati dalla scuola di Canale 5. Al cantante Biondo e ai ballerini Filippo, Vittorio e Nicolas è stata tolta la maglia e notificata l’espulsione per aver infranto reiteratamente il regolamento da loro sottoscritto, durante alcune scorribande notturne nel residence dove alloggiano.

Provvedimenti disciplinari quindi ad “Amici 17”, il talent di Maria De Filippi, dopo le violazioni al regolamento commesse da alcuni ragazzi, reputate tanto gravi da averne espulsi quattro. Inoltre, scatterà una punizione per l’intera scuola, come comunicato dalla produzione: “Di fronte ad alcuni accadimenti avvenuti nel residence dove alloggiano i ragazzi di “Amici”, riassumibili sostanzialmente nel reiterato non rispetto del regolamento da loro sottoscritto in sede di accesso alla scuola – si legge nella nota -, la produzione ha deciso di adottare un provvedimento “socialmente utile”: i ragazzi si mettono a disposizione del Comune di Roma per aiutare a ripulire, notte tempo, le strade della Capitale”.

Ma cosa hanno fatto i ragazzi? La produzione del programma non vuole che si sappia. Maria De Filippi durante la puntata di sabato, in diretta, ha spiegato che “quello che è avvenuto nei giorni precedenti non solo è contro il regolamento ma è anche tanto irrispettoso di tutti gli insegnamenti e i valori con cui i ragazzi sono chiamati a formarsi nella scuola di Amici. Insegnanti, professionisti, coreografi, produttori musicali, autori e artisti che compongono la squadra di lavoro, e che solo “Amici” tra i talent, offre a chi partecipa, sono infatti un valore a cui non si può rispondere con totale noncuranza del rispetto delle regole chieste in cambio”.

E La De Filippi ha proseguito implacabile. “Tutti siamo stati giovani e a volte abbiamo trasgredito le regole, io stessa l’ho fatto, a volte però si esagera. Non entro nel merito di cosa è successo, non lo dico, come ho già detto ai ragazzi. Non è necessario che il pubblico lo sappia. Fidatevi però che sono successe cose che forse sono ragazzate, ma se fossero capitate a mio figlio, io non ne sarei pazza di gioia”, ha concluso gelida la conduttrice.