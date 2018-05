ROMA – Maria De Filippi, a sorpresa, ha chiamato in sfida Michelle Hunziker [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] durante l’ultima puntata di Amici.

La bella svizzera non nasconde il suo stupore. Poi naturalmente accetta, da donna di spettacolo qual è. Lei, Luca Argentero e Belén Rodríguez si sono esibiti in una lip sync battle (una battaglia su chi canta meglio in playback) contro Il Volo.

Una nuova sfida lip sync come quella della scorsa settimana, che aveva invece coinvolto Antonino Cannavacciuolo, Emma, Arisa e Giulia Michielini.

