ROMA – E’ bastata una battuta sulla sua ex, a scatenare la reazione glaciale di Alex Britti. E’ accaduto nella prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Il cantautore e chitarrista romano è stato oggetto di alcune battute di Pio e Amedeo, il duo comico che allieterà tutte e 8 le puntate del talent.

I due foggiani hanno preso in giro un po’ tutti, senza guardare in faccia nessuno. A eccezione della padrona di casa: Maria De Filippi. Ma la loro comicità dissacrante è scivolata su Alex Britti che non sembra aver gradito lo sketch.

Dopo essersi complimentati con lui per i suoi successi musicali, infatti, Pio e Amedeo hanno tirato fuori la storia avuta, tanti or sono, con Luisa Corna. “Chi di noi non è cresciuto con i successi di Alex Britti! – esordiscono i due comici – Io mi ricordo soprattutto un successo di Alex Britti: Luisa Corna! Alex Britti, nel 2003, si bombò Luisa Corna, ragazzi! Se non la conoscete Luisa Corna, andate a vedere il calendario del 2003! Con quel calendario, mi sono cresciuti i baffi e mi è cambiata la voce!”

Al punto che la stessa Maria è intervenuta con un “Dai!”, forse temendo una reazione scomposta da parte del cantante. Quando le telecamere lo hanno inquadrato Britti è rimasto impassibile. Cosa che non è sfuggita al pubblico di Twitter. “Ma la faccia schifata di Britti?”, commenta qualcuno. Mentre altri si sono divertiti a dare vita a meme esilaranti. (Fonte: Amici di Maria De Filippi)