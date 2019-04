ROMA – Ricky Martin balla La Mordidita con Maria De Filippi, Alessandra Celentano e Loredana Bertè. Il pubbico di Amici 2019 è andato in visibilio per questa esibizione multipla.

Maria De Filippi ha così commentato, rivolta al cantante portoricano: “Ho capito una cosa: basta che io ti metto al centro fermo e tutte qui diventano ballerine”. Alessandra Celentano è stata invitata a ballare proprio dalla conduttrice dopo aver detto: “Beh, un bell’uomo no?”.

Ricky Martin contro Loredana Bertè.

Al serale di Amici va in onda uno scontro “epico” tra Ricky Martin e Loredana Bertè. Il cantante portoricano, direttore artistico della squadra dei bianchi, non ha apprezzato le reiterate critiche della giudice al ballerino Vincenzo.

Tanto da aver ripreso così la Bertè: “Le critiche vanno bene, ma il bullismo no. Se inizi a parlare del fisico di un’artista diventa molto complicato. Le critiche vanno bene, ma non devi oltrepassare la linea. Non dire altro, non sai cosa sta facendo dentro di sé. Non sai che effetto hanno le tue parole sulla sua psiche, che dolore gli causano”.

La risposta della Bertè: “Sono due anni che apro il mio tour con una campagna contro il bullismo”. Anche dopo che il discorso si era spostato su altri argomenti, la Bertè ha ripreso il filo: “Il bullismo è un reato. Io sono qua come giudice, per fare critiche e valutare. Quello che hai detto è insopportabile”.

A quel punto Ricky Martin l’ha chiusa così: “Sono omosessuale, quindi so cosa è bullismo. Capisco che ti schieri contro il bullismo, ma allora devi connettere il pensiero con la parola. Non voglio accusarti di nulla, ma ti scongiuro di essere onesta e non giudicare il fisico delle persone”. (Fonte Mediaset Play).