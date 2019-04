ROMA – Nella puntata di sabato sera, 6 aprile, di Amici di Maria De Filippi, tanti colpi di scena e ospiti d’eccezione come Al Bano, Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Presente in studio anche il duo comico Pio e Amedeo che come sempre si è preso gli applausi del pubblico.

I due comici sono stati protagonisti di un siparietto imbarazzante con Ricky Martin. Quest’ultimo, durante la gag, si è fatto prendere dal momento, palpando le parti intime del comico Amedeo. Il gesto del cantante ha spiazzato e non poco i presenti in studio. Un siparietto che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web.

Durante l’intervento, il duo comico ha domandato alla padrona di casa Maria De Filippi che fine avesse fatto l’ex insegnante di ballo Garrison Rochelle. A quel punto la moglie di Maurizio Costanzo ha finalmente raccontato tutta la verità.

Dopo mesi di falsi rumors sul conto del coreografo americano, la De Filippi ha soddisfatto la curiosità dei telespettatori del suo programma. Durante la diretta del talent show Pio e Amedeo le hanno chiesto che fine avesse fatto Garrison: “Non c’è più. Lui è rimasto nel cuore di tutti. Ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti noi. Ora insegna agli uomini a commuoversi alla c…o”. Maria De Filippi è intervenuta: “Sta bene, è vivo. Ora fa teatro”. (fonte MEDIASET PLAY)