Amici, lo scontro tra Rudy Zerbi e Loredana Bertè: "Ci ha preso per il c..."

ROMA – Ad “Amici” è scontro tra Rudy Zerbi e Loredana Bertè. La cantante, infatti, dopo aver annunciato per una settimana di voler mandare a rischio eliminazione Alberto, alla fine cambia idea e sceglie Jefeo.

“Ma è uno scherzo? Hai dichiarato tutta la settimana che avresti eliminato Alberto”.

“Non hai capito niente?! La mia – risponde la Bertè – era una provocazione. Non metto più in pericolo il talento, con Ludovica mi avete fregata”.

“Ci hai preso per il cu** per una settimana – dice furioso Rudy Zerbi – E meno male che eravamo noi professori a fare i giochetti!”.

“Loredana – aveva detto poco prima Zerbi rispondendo alle critiche della Bertè – quello che hai detto è gravissimo e io non ti permetto di dire che facciamo giochetti. Io non li faccio. Quello che hai detto ha infastidito tutti noi insegnanti. Da un’artista come te, non mi posso aspettare queste cose, puoi dire che non sei d’accordo ma i gusti sono gusti e la musica è di tutti”.