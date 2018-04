ROMA – Maria De Filippi apre la quarta puntata di Amici parlando subito della questione Biondo e della querelle con Heather Parisi. Prima Maria fa ascoltare la lettera che la madre di Biondo ha scritto in settimana in cui accusava Heather Parisi di linciaggio mediatico e di cyberbullismo.

Il cantante dei Bianchi ribadisce di volersi dissociare da tutte quelle fan che hanno minacciato di morte la figlia di Heather. La showgirl cerca di smorzare: “Mai detto che era colpa tua. E’ stato detto che io avevo messo like a un commento, ma era fake. Nonostante tutto ancora oggi io e la mia famiglia riceviamo messaggi di morte”.

Come riporta Leggo, Biondo risponde: “Come tutti sul web”. Simona Ventura passa al contrattacco: “Heather tutto questo immenso casino lo hai iniziato tu. Hai detto che istigo alla violenza perché ascolto Biondo in macchina, io ascolto quello che cavolo mi piace. Questi like che tu hai messo contro i tweet di Biondo risalgono al tuo profilo e ne ho le prove”. La Parisi la ignora ma la Ventura prosegue: “Qui non abbiamo l’anello al naso, Heather, posa il fiasco perché non ci siamo proprio!”. La Parisi continua a non rispondere, Simona Ventura per protesta lascia lo studio, poi rientra.