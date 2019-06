Amici, Tish cambia faccia: cosa ha fatto, i fan reagiscono così

ROMA – Tish e i suoi look eccentrici. La concorrente di Amici nota proprio per i suoi cambi repentini ne ha combinata un’altra delle sue ed ha postato su Instagram uno scatto in cui appare carica di trucco, con le labbra color verde petrolio, le sopracciglia rosso fuoco dello stesso colore dei capelli e i puntini che l’hanno contraddistinta che ora appaiono non solo sulle guance ma anche subito sotto gli occhi. Per capire quanto ci tenga, basti citare il fatto che non si mostra mai a nessuno senza i puntini neri che tutti i giorni si disegna, sul volto, con l’eyeliner.

“I puntini sono diventati quattro invece che due. E i fan scrivono ironicamente che “le stanno sfuggendo di mano”. Tish, vero nome Tijana Boric, ha 18 anni, è nata a Gorizia ma ha origini serbe. Parla cinque lingue e fa musica da quando aveva quattro anni. Suona pianoforte, violino, viola, chitarra e ukulele ed ha cominciato a studiare canto da circa tre anni.

Il professore Rudy Zerbi è rimasto fin da subito entusiasta del talento che le ha permesso di arrivare alla semifinale del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

