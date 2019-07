ROMA – Sarà Michelle Hunziker a condurre Amici Vip? A lanciare il rumor è il sito Tv Blogo, lo stesso che annuncia l’edizione Vip del famoso e longevo talent condotto da Maria De Filippi.

Proprio Michelle Hunziker è stata ospite ad Amici insieme ad Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin. Un quartetto di conduttrici che si stanno dividendo i più importanti programmi Mediaset.

La Blasi sarà infatti alla guida del rilanciato Giochi senza frontiere, affiancata da Alvin. L’ex letterina Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, resta salda al timone di Verissimo, il programma del sabato pomeriggio di Canale Cinque. Mentre Alessia Marcuzzi oltre alla conduzione de Le Iene in inverno tornerà alla guida de L’Isola dei Famosi.

Resta da capire chi condurrà Temptation Island Vip. Lo stesso sito Tv Blogo fa il nome di Filippo Bisciglia, già conduttore in queste settimane dell’edizione Nip del reality. Le registrazioni della nuova stagione del programma dovrebbero partire ad agosto inoltrato per essere diffuse da Mediaset a partire da settembre. Bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per avere la conferma ufficiale del conduttore. (Fonte: TvBlogo)