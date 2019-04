ROMA – “Pio e Amedeo” entrano nello studio di “Amici” con un peluche per Ricky Martin, il coach della squadra “bianca” del serale del programma condotto da Maria De Filippi. Vittorio Grigolo allora, il coach della squadra “blu”, geloso, sale sul palco.

“Ma come ti sei fatto i capelli questa sera?” gli dice “Pio”. Grigolo guarda “Pio” e gli dice: ““I capelli così li ho fatti per te!”. E poi… e poi lo bacia. “E ora basta! Era tanto che aspettavo, o no Ricky!” dice Grigolo scatenato tra gli applaudi del pubblico. Il coach poi aggiunge: “Adesso faremo milioni in più di likes”. “Vittorio – scherza “Pio” – però mi hai lasciato un pezzo di prezzemolo tra i denti!”.

Lo scontro tra Loredana Bertè e Jefeo.

Loredana Bertè contro tutti nell’ultima puntata di “Amici“. Soprattutto contro Jefeo che è stato costretto a portare sul palco una canzone non proprio nelle sue corde. Parliamo di “Sei bellissima”. Una scelta non proprio condivisa dal trapper: “Lo faccio, ma è una cosa lontanissima dal mio genere, io faccio la trap, questo non c’entra niente con me”.

“Ma che significa? – dice la Bertè – La trap non è cantare? Un cantante deve saper fare tutto”. La Bertè poi al termine dell’esibizione di Jefeo è spietata: “Hai cantato svogliato, come sei tu. E adesso ho capito perché usi l’autotune, sei stonato. Non ci siamo, hai cantato senza voglia. Sembrava una presa in giro”.

E alla fine… indovinate chi è stato eliminato? Jefeo, naturalmente.

Fonte: Amici.