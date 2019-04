Amici, Vittorio Grigolo rivela: "Tutti pensano sia gay ma..."

ROMA – Intervistato dal settimanale “Gente”, Vittorio Grigolo, coach della squadra “blu” di “Amici“, rivela: “Molti nel mio ambiente sono convinti che sia gay. E persino la mia ex moglie ha pensato che lo fossi quando mi ha conosciuto. Poi se un regista mi dà un bacio sulla bocca, non mi spavento. Per me non è un problema. Ma non vado oltre”.

Ma… con chi è fidanzato Vittorio Grigolo?

L’ex moglie di cui parla Vittorio Grigolo è Roshi Kamdar, direttore creativo di 46 anni, una relazione finita nel 2013. Il tenore dopo Roshi, è stato insieme a Nathalie Dompé, proprietaria e manager dell’azienda farmaceutica di famiglia, adesso invece pare abbia un flirt con Stefania Seimur, ex fidanzata del calciatore Marco Borriello.

Vittorio Grigolo durante l’intervista ha poi rivelato che in passato ha studiato delle arti marziali e alcune religioni che lo hanno fatto maturare. “Muoversi sul palco significa muovere energia e io ho praticato arti marziali. Aikido, in particolare: ti aiuta a utilizzare la forza altrui. Più il nemico è forte, più sei forte tu. Nel canto lirico occorrono disciplina, saldezza e spiritualità. Buddismo, taoismo e scintoismo. Mi interessano tutte le dottrine, fino allo zoroastrismo, che professa buone azioni, buoni pensieri, buone parole”. Fonte: Gente.