Amici, Vittorio Grigolo: “Ecco perché non sono più al serale…”

ROMA – Intervistato dal settimanale “Chi”, il tenore Vittorio Grigolo svela i motivi che lo hanno portato a lasciare “Amici”: “Ora sto preparando Tosca per la Royal Opera House, mi esibirò il 27, ma avrei anche potuto continuare, avrei potuto volare da Londra al sabato. La verità, però, è che Maria alla fine voleva mettere i ragazzi nella condizione di lavorare da soli, lei vuole vedere come si gestiscono. Ed è comprensibile”.

I suoi rapporti con il collega Ricky Martin non si sono però interrotti, anzi: “[…] Lo sento spesso, l’anno prossimo dovrei fare uscire un album con delle collaborazioni e qualcosa con lui bolle in pentola”.

Nel frattempo Vittorio Grigolo sogna il Festival di Sanremo, per la cui direzione artistica sarebbe stato contattato Tony Renis: “Oddio, Tony di me dice: ‘Mio figlio’, e lui artisticamente per me è come un padre. Ci siamo incontrati per parlare del prossimo Sanremo, molti lo vogliono come direttore artistico del Festival e, se sarà così, farò qualcosa. Potrei fare il direttore artistico con lui, no?”

Grigolo poi parla della sua fidanzata Stefania Seimur: “Sono dieci mesi ormai. E lei è una donna incredibile, è matura, per quanto sia giovane, poi ha una figlia di 5 anni, è diventata mamma a 17”. Fonte: Chi.