Amore Criminale, Norina Matuozzo: la storia della donna uccisa dal marito dal quale si stava separando

Stasera, giovedì 31 marzo, ad Amore Criminale si parlerà della storia di Norina Matuozzo.

Norina, madre di due figli, fu uccisa dal marito dal quale si stava separando. Salvatore, questo il nome dell’uomo, le sparò e la uccise nell’appartamento della madre dove lei era andata a vivere. Tutto avvenne a Melito, in provincia di Napoli.

La storia di Norina

Norina conosce Salvatore giovanissima. Fin dall’inizio della storia Salvatore ha dei problemi con la legge tanto che i due si sposano in carcere.

L’uomo negli anni si dimostra aggressivo, possessivo e tradisce anche la moglie con la vicina di casa.

Norina, stanca, allora decide per il divorzio e torna a vivere dalla madre. Salvatore non accetta la nuova situazione e il 2 marzo del 2019 uccide Norina a colpi di pistola.

La condanna

Salvatore, tre anni dopo il delitto, è stato condannato all’ergastolo in secondo grado.

“Quando è stata letta la sentenza – ha detto la sorella di Norina, Elda – ho rivolto lo sguardo verso la foto di mia sorella e le ho detto: hanno dato il giusto valore alla tua perdita, valevi tanto come persona e anche lo Stato te lo ha riconosciuto. Abbiamo trovato una corte giusta perché questo è stato un processo per un femminicidio dove non era giusto che l’imputato facesse valere il suo stato di collaboratore. È stata dura, ci siamo battuti molto per evitarlo. Ma la vittoria di oggi diventerà a 360 gradi quando tutti i femminicidi saranno puniti con il massimo della pena”.