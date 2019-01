ROMA – “Non so se al giorno d’oggi è ancora una parolaccia, ma io l’ho detta all’arbitro, è una parola di cinque lettere che inizia con la c e finisce con la o” dice Carlo Ancelotti durante la diretta Dazn nel post partita di Milan-Napoli spiegando a Diletta Leotta il motivo della sua espulsione. La presentatrice, ridendo, gli risponde: “Sì, credo di aver capito qual è”.

Cinque minuti dopo il mister del Napoli rifà lo stesso numero a Sky, ma l’effetto non è ovviamente lo stesso. E per di più da studio Ambrosini interviene: “Era per caso cavolino?”.