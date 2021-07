Andrea Bocelli chi è, età, dove e quando è nato, mogli, figli, vita privata, quando e come ha perso la vista, dove abita, biografia e carriera. In occasione dell’apertura dei lavori del Food Systems Summit di Roma, il tenore Andrea Bocelli si esibisce in concerto con Dal Circo Massimo, Andrea Bocelli!, presentato da Milly Carlucci. L’evento è in onda questa sera 26 luglio su Rai3 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, come ha perso la vista, biografia di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli è nato il 22 settembre del 1958 a Lajatico, in provincia di Pisa. Ha 62 anni. La sua famiglia ha origini contadine. I genitori, Edi Aringhieri e Alessandro Bocelli, sono proprietari di un’azienda agricola e anche di un’attività che si occupa di produzione e commercio di macchine agricole.

Bocelli è ipovedente dalla nascita a causa di un glaucoma congenito. A sei anni entra in collegio e Reggio Emilia per apprendere la lettura in Braille. A 12 anni, però, perde completamente la vista a causa di una pallonata sugli occhi durante una partita di calcio. Si laurea in giurisprudenza e si diploma in Canto Lirico presso il Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia.

Le mogli Enrica Cenzatti e Veronica Berti, i figli Amos, Matteo e Virginia: dove vive, vita privata di Andrea Bocelli

Bocelli si è sposato nel 1989 con Enrica Cenzatti. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Amos, nato nel 1995 e Matteo, nato nel 1997. Nel 2002 la coppia si separa. Nel 2012 diventa padre per la terza volta di Virginia, la figlia nata dalla seconda relazione con Veronica Berti, che sposa nel 2014.

Quando non è in viaggio per i suoi concerti, Bocelli vive in una villa a Forte dei Marmi. E’ un grande tifoso dell’Inter.

La carriera di Andrea Bocelli

Dopo un primo 45 giri pubblicato nel 1982 per l’etichetta Lido, Amico mio/Quando, nel 1990 firma un contratto discografico con la Virgin Dischi e pubblica il suo secondo 45 giri, Il diavolo e l’angelo/Proprio tu.

Nel 1992 Bocelli collabora con Zucchero, che sta preparando con Luciano Pavarotti la registrazione del brano Miserere. Bocelli registra le tracce per il provino del brano, diventando così noto in ambito nazionale. Michele Torpedine, manager di Zucchero, inizia ad occuparsi anche del giovane Bocelli e il primo risultato arriva con il contratto discografico che lega Bocelli alla Sugar. Nel 1994 vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Il mare calmo della sera.

Il suo primo album, Il mare calmo della sera, ottiene il disco di platino. Torna a Sanremo nel 1995 con Con te partirò, che viene inserita nell’album Bocelli e che in Italia ottiene un doppio disco di platino. Il 1996 è l’anno di Romanza, prima raccolta del tenore, che diventa l’album di un cantante italiano più venduto nel mondo, con oltre 20 milioni di copie.

