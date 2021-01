Andrea Bocelli, oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, è uno dei cantanti più conosciuti e amati del panorama musicale mondiale. Grazie alla sua voce ha conquistato l’ammirazione di milioni di persone in tutto il mondo.

Andrea Bocelli: vita privata, moglie e figli

E’ nato il 22 settembre 1958 (52 anni) a Lajatico, in provincia di Pisa. Ipovedente fin dalla nascita a causa di un glaucoma congenito. Sin da piccolo Andrea Bocelli mostra la sua grande passione per la musica e a soli sei anni inizia a studiare pianoforte.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Pisa e diplomato in Canto Lirico presso il Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia, in gioventù cantò in varie chiese della Valdera e nei pianobar della provincia.

Andrea Bocelli è stato sposato dal 1992 al 2002 con Enrica Cenzatti. Dal loro amore sono nati Amos e Matteo. Il 21 marzo 2012 è diventato padre per la terza volta, di una femmina, Virginia, avuta dalla nuova compagna Veronica Berti con la quale, il 21 marzo 2014 è convolato a nozze. È un grande tifoso dell’Inter.

La carriera di Andrea Bocelli

La sua carriera da cantante inizia nel 1992 quando partecipa ad un’audizione di Zucchero per realizzare un provino di “Miserere”, pensata per Luciano Pavarotti e da realizzare proprio con il fantastico tenore modenese.

Pavarotti ascoltando la registrazione, commenterà: “Grazie per la splendida canzone, ma lascia che sia Andrea a cantarla. Nessuno è più adatto di lui.”

Da qui prenderà il via una carriera ricchissima di soddisfazioni. Impossibile riassumere in poche righe tutti i capolavori di cantanti da Andrea Bocelli.

Tra le canzoni più note da lui interpretate c’è anche Vivo per lei degli O.R.O., con testo e musica riarrangiati dal cantautore Gatto Panceri, cantata assieme a Giorgia e interpretata anche in altre lingue (spagnolo, inglese, tedesco, francese e portoghese) con varie cantanti, tra cui Judy Weiss. Una vera e propria eccellenza italiana tanto che nel 2006 gli è stato conferito il titolo di Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

L’indagine sulla morte della cagnolina di Bocelli

Negli ultime ore è arrivata la notizia dell’indagine sulla morte della cagnolina di Bocelli, Pallina, annegata il 21 agosto scorso nelle acque tra Arzachena e Golfo Aranci, in Sardegna, durante una gita in barca.

Dopo alcuni giorni di ricerche e di accorati appelli, era stata la famiglia a dare notizia della morte della cagnolina, che per Andrea Bocelli era parte integrante del nucleo familiare.

Lorenzo Croce, presidente di Aidaa, l’Associazione italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, sporse denuncia contro ignoti per i reati di abbandono di animali e negligenza colposa. Nell’esposto il presidente dell’Aidaa citava espressamente Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti “come persone che possono ricostruire nei dettagli la vicenda di quanto accaduto sulla barca e sulle eventuali motivazioni per le quali la cagnolina è stata lasciata sola, fatto che ne ha determinato la caduta in mare e il conseguente annegamento”.

Ieri, 29 gennaio, l’epilogo. “La procura di Tempio vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per accertare come siano veramente andate le cose”, spiega Lorenzo Croce, riferendo ancora di essere “stato sentito ieri dalla polizia locale di Pregnana Milanese su mandato della procura di Tempio come persona informata sui fatti e come presentatore della denuncia”.