Andrea Casalino chi è, età, dove e quando è nato, Paola Caruso, Alessia Macari, vita privata, Instagram, Grande Fratello Vip, Rodolfo Valentino, biografia e carriera. L’attore e modello Andrea Casalino è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Dove e quando è nato, età, biografia di Andrea Casalino

Andrea Casalino è nato il 15 luglio del 1983 a Brindisi. Ha 38 anni. Si diploma all’Istituto Tecnico Industriale, iniziando poi il suo percorso lavorativo come modello prendendo parte a diversi concorsi di bellezza. Nel 2010 vince la fascia di “Uomo Ideale D’Italia” a Mister Italia.

Paola Caruso, Alessia Macari, Instagram, vita privata di Andrea Casalino

Casalino ha avuto una relazione con Paola Caruso, la “Bonas” di Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis. Gli è stata attribuita una relazione con la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, Alessia Macari. Non ha figli e al momento risulta essere single. Profilo Instagram: andreacasalinoreal.

Rodolfo Valentino, Grande Fratello Vip: la carriera di Andrea Casalino

Da modello Casalino sfila per Scervino, indossando Intimissimi, Falconeri e Carrera. Fonda la Uroboro Crossfit e diventa direttore della comunicazione e dell’immagine per la casa di moda di abiti da cerimonia La Maison Luigi Convertini.

Da attore recita in Rodolfo Valentino-La leggenda, nel 2014, al fianco di Gabriel Garko e Asia Argento. Nel 2016 è nel cast di Squadra Antimafia 8 e nel 2017 nella serie televisiva L’ispettore Coliandro.

Nel 2021 è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.