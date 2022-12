Andrea Cerelli chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, L’eredità, biografia e carriera. Il modello e designer Andrea Cerelli ricopre il ruolo di professore nel programma L’eredità. Condotto da Flavio Insinna, il game show è in onda tutti i giorni su Rai1 dalle 18:50.

Dove e quando è nato, età, biografia e carriera di Andrea Cerelli

Andrea Cerelli è nato a Busto Arsizio il 30 aprile del 1992. Ha 30 anni. Durante il corso di laurea in economia e marketing, Cerelli avvia sia la propria carriera di modello, raggiungendo fin da subito importanti risultati, sia quella di designer, arrivando a lavorare per marchi internazionali come Bulgari e Givenchy.

Da modello Cerelli ha collaborato con diversi brand come Armani, Frankie Morello e Dolce & gabbana. Nel 2022 sbarca in televisione, ricoprendo il ruolo di professore nel programma L’eredità condotto da Flavio Insinna.

Fidanzata, Instagram, vita privata di Andrea Cerelli

Sulla vita privata di Cerelli non si hanno informazioni. Non sappiamo se abbia una fidanzata o meno e i suoi canali social non concedono indizi a riguardo. Profilo Instagram: @iamandywalters.