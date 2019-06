Andrea Dal Corso ha rischiato avvelenamento: cosa è successo

ROMA – Andrea Dal Corso ha rischiato di rimanere avvelenato per un banale errore. L’ex di Uomini e donne e fidanzato di Teresa Langella ha mangiato le crocchette del suo cane al posto dei cereali.

A raccontare l’episodio è stata proprio Teresa in una stories su Instagram in cui mostra Andrea sul lavandino della loro cucina mentre si sta sciacquando la bocca. Secondo quanto raccontato proprio dall’ex corteggiatore, era in cucina e stava mangiando dei cereali quando si è accorto che in realtà aveva appena mangiato le crocchette del loro cane.

Appena Andrea si è reso conto dell’errore è corso subito al lavandino per sputarli e per liberarsi di tutto quello che aveva ingurgitato con il latte, per evitare di avvelenarsi. Una scena che ha fatto sorridere Teresa, che ha aggiornato i suoi follower con l’episodio.

Il bel modello ha rischiato di avvelenarsi con la sua distrazione, ma ha provocato una fragorosa risata per Teresa e per tutti i presenti. Anche Andrea, dopo aver scongiurato il pericolo, ha sorriso di quanto accaduto.