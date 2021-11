Andrea Dal Corso chi è: dove e quando è nata, età, altezza, Temptation Island, Uomini e Donne, fidanzata Teresa Langella

Andrea Dal Corso, insieme alla compagna Teresa Langella, sarà uno degli ospiti di Verissimo.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Andrea Dal Corso

Andrea Dal Corso è nato a Venezia nel 1987. Dal Corso, alto 186 cm, ha quindi 34 anni. Da sempre appassionato di vino, Andrea è un imprenditore vinicolo. Ex obeso, in passato ha dichiarato di aver pesato 130 chili, Andrea Dal Corso nel corso degli anni è poi diventato un modello tanto da partecipare anche a Temptation Island come tentatore.

Da Temptation Island a Uomini e Donne: la storia tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Andrea Dal Corso è fidanzato con Teresa Langella. I due si erano conosciuti una prima volta durante Temptation Island e poi si ritrovarono a Uomini e Donne dove lui all’inizio in realtà entrò per corteggiare un’altra donna.

La loro storia all’interno del programma è stata complicata. Come detto, infatti, Andrea all’inizio scese per corteggiare un’altra donna. Poi, al momento della scelta, Andrea stupì tutti non presentandosi alla festa e dicendo di no a Teresa. Poco dopo però Andrea cambiò idea e fece di tutto per far cambiare idea alla povera Teresa riuscendo a convincerla soltanto dopo tante settimane. Ora i due sono una coppia felice e dall’estate del 2021, almeno questo raccontano le cronache, convivono a Roma.