Andrea Dal Corso chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, Temptation Island, biografia e carriera

Andrea Dal Corso è un imprenditore vinicolo, un modello e un influencer, noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a programmi di punta come Temptation Island e Uomini e Donne. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dell’imprenditore.

Dove e quando è nato, età, biografia di Andrea Dal Corso

Andrea Dal Corso è nato a Venezia il 17 marzo del 1987. Ha 37 anni. I genitori lavorano nel settore alberghiero e lui si avvicina e si appassiona al mondo del vino. Ha raccontato di aver sofferto in passato di obesità, arrivando a pesare 130 kg.

Fidanzata, Instagram e vita privata

Dal Corso ha un breve flirt con Martina Sebastiani, conosciuta a Temptation Island. Attualmente ha una relazione con Teresa Langella. I due si erano conosciuti una prima volta durante Temptation Island e poi si ritrovarono a Uomini e Donne dove lui all’inizio entrò per corteggiare un’altra donna. Seguitissimo sui social, il suo profilo Instagram conta oltre 700mila follower: @andreadalcorso.

La loro storia all’interno del programma è stata complicata. Come detto, infatti, Andrea all’inizio scese per corteggiare un’altra donna. Poi, al momento della scelta, stupì tutti non presentandosi alla festa e dicendo di no a Teresa. Poco dopo però Andrea cambiò idea e fece di tutto per far cambiare idea alla povera Teresa riuscendo a convincerla soltanto dopo tante settimane. Ora i due sono una coppia felice e dall’estate del 2021, almeno questo raccontano le cronache, convivono a Roma. Nel 2023 l’imprenditore ha fatto la proposta di matrimonio alla Langella durante una vacanza alle Seychelles.

La carriea di Andrea Dal Corso

Eredita dalla famiglia la passione per il vino, diventando presto un imprenditore vinicolo. Nel 2016 vince il titolo di “Uomo ideale d’Italia”, incoronato a Pescara nel corso delle finali nazionali di Mister Italia. Nel 2018 si fa conoscere al grande pubblico partecipando a Temptation Island come tentatore. Grazie alla notorietà raggiunta all’interno del programma, la sua popolarità social aumenta, così come le proposte di collaborazione con diversi brand per lavorare come modello. Nel 2018 partecipa anche a Uomini e Donne e nel 2020 pubblica un libro motivazionale dal titolo “L’empatia è un super potere. Imparare da i sogni e dall’istinto che non sbaglia mai”.