ROMA – Nella semifinale del Grande Fratello Vip 2, in onda lunedì 27 novembre in prima serata su Canale 5, Andrea Damante fa una sorpresa a Giulia De Lellis.

Giorni fa Andrea Damante aveva mandato un aereo per la ragazza, dove c’era scritto “Sai quanto solletico ti aspetta?” alludendo ai loro momenti intimi. Lei la prende malissimo (“Con tutte le cose che puoi dirmi…il solletico?).

Ilary Blasi fa partire un video in cui si ripercorrono tutti gli improperi che lei ha riservato al suo compagno. La scena si sposta in sala e si vede Damante dietro al vetro: lui compare illuminato come in un film horror, e parla a Giulia De Lellis attraverso dei cartelli.

Lei ha qualche minuto per parlargli, e lo investe con una sfilza di domande: mi ami? mi stai rispettando? ti manco?

ti prendi cura di te stesso? senti la mia famiglia? mi segui?. Lui dice si a tutto.