Andrea Delogu, chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Francesco Montanari, figli, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. La conduttrice Andrea Delogu è ospite questa sera 30 settembre del programma Lui è peggio di me. Il programma condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello è in onda su Rai3 alle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Andrea Delogu

Andrea Delogu, all’anagrafe Maria Andrea Delogu, è nata il 23 maggio del 1982 a Coriano, in provincia di Rimini. Ha 39 anni. E’ alta 173 cm. Di origini sarde, cresce all’interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. Il padre, Walter, è stato l’autista di Vincenzo Muccioli fino al 1994. Fa il suo esordio in televisione nel 2002, entrando a far parte delle “Letteronze”, il corpo di ballo di Mai dire domenica, condotto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest.

Francesco Montanari, figli, Instagram, dove vive, curiosità e vita privata di Andrea Delogu

La conduttrice, nel 2016, si sposa con l’attore Francesco Montanari, noto per aver interpretato il Libanese nella serie Romanzo criminale. I due si separano nel 2021. La conduttrice non ha figli. Vive a Roma. Profilo Instagram: andrealarossa.

In un’intervista la conduttrice ha rivelato di essere dislessica: “Grazie al corso di dizione ho scoperto la dislessia; svelato un arcano che mi porto dietro da quando sono piccola”. La Delogu è cintura nera 2º Dan di karate.

Nel 2021 la conduttrice ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per aver condotto, insieme a Flavio Insinna, lo speciale tv Tutti a scuola.

La conduttrice ha pubblicato due libri: La collina, in cui racconta le sue esperienze giovanili e Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica, nel quale affronta il tema della dislessia.

La carriera di Andrea Delogu

Nella stagione 2004-2005 la Delogu conduce su SKY Canale 109 il magazine Vetrina e Top of VJ su VJ TV. Dal 2004 al 2007 conduce su Match Music il programma A casa di Andrea, di cui è anche autrice.

Nel 2014 conduce con Marco Giusti su Rai 2 il programma Stracult, esperienza che ripeterà anche nel 2015 e nella stagione televisiva 2016/2017. Nel 2015 conduce su Rai 3 con Enrico Varriale l’ultima edizione dello storico programma calcistico Il processo del lunedì. L’anno successivo è tra i conduttori radiofonici della diretta del Festival di Sanremo 2016 su Rai Radio 2.

Nel 2017 presenta la settantaduesima edizione dei Nastri d’argento e l’anno successivo torna a condurre la diretta radiofonica del Festival di Sanremo. Dal 2020 al 2021 presenta su Rai 3 con Stefano Massini il programma dedicato al teatro Ricomincio da Raitre.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI ANDREA DELOGU