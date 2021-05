Andrea Delogu chi è, età, marito, genitori, vita privata, San Patrignano, carriera e biografia

Chi è Andrea Delogu: età, marito, genitori, vita privata, San Patrignano, carriera e biografia della conduttrice ospite questa sera, 29 maggio, a Top Dieci, in onda su Rai 1 dalle 21:20.

Dove è nata, età, genitori e carriera di Andrea Delogu

Andrea Delogu è nata a Coriano (Rimini) il 23 maggio del 1982. La sua è un’infanzia particolare, che viene trascorsa per buona parte nella comunità di San Patrignano, dove erano ricoverati i suoi genitori (Walter Delogu e Titti Peverelli). Andrea ha sempre parlato in modo libero della sua esperienza, che racconta anche nel romanzo del 2014, La collina, scritto insieme ad Andrea Cedrola. “Non sono una vittima”, raccontò a Le Invasioni barbariche. “Con la droga i miei genitori hanno fatto un errore. Hanno riempito un vuoto, sbagliando. Non posso accusarli, anzi mi sento orgogliosa di loro. Mi hanno evitato di soffrire, soffrendo al posto mio”.

Il suo debutto in tv avviene nel 2002, quando entra a far parte delle Letteronze, le ballerine di Mai dire domenica, condotta dalla Gialappa’s Band insieme al Mago Forest. Dopo altre partecipazioni televisive, si avvicina alla conduzione. Conduce il programma A casa di Andrea dal 2004 al 2007 su Match Music. Da lì ha inizio una carriera di conduttrice di grande successo, che la vede al timone di diverse trasmissioni, tra cui Stracult, Parla con lei e Dance Dance Dance. Nel 2020 arriva al timone de La vita in diretta Estate, sulla Rai, che conduce in coppia con Marcello Masi. È anche una conduttrice radiofonica.

Marito e vita privata di Andrea Delogu

Andrea Delogu è sposata dal 2016 con l’attore Francesco Montanari, famoso per il ruolo del “libanese” nella serie tv Romanzo Criminale. Pochi mesi fa però, nel gennaio del 2021, si vocifera di una crisi tra di loro, che li ha fatti allontanare, sebbene non ci sia nulla di certo.