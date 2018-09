MILANO – La conduttrice Andrea Delogu torna in tv più frizzante che mai con un nuovo programma firmato Rai. Insieme a Gabriele Corsi conduce “B come Sabato”, che andrà in onda contemporaneamente su Rai2 e Radio 2 tutti i sabato alle 13:30 con il sostegno professionale di Marco Mazzocchi e l’ironia di Gigi e Ross.

Andrea Delogu si dice felice per questa chance: “Mi sono goduta una lunga gavetta e questo è il momento giusto per dimostrare che si è investito non sulla persona sbagliata”. Tanti impegni professionali che la terranno lontana dal marito Francesco Montanari, attore di successo anche lui impegnato sul set: “Ci vedremo poco, ma bene. Sapere che entrambi, dopo tanti sacrifici, stiamo raccogliendo i frutti di una lunga gavetta, fa sì che ci incontreremo a casa stanchi, ma felici. É un momento bello per tutti e due: io sono felice per lui e lui per me. Poi vedremo di fare una vacanza”.

Infine, un aneddoto divertente sul collega Gabriele Corsi: “Ha solo un difetto: non dorme mai! Abbiamo una chat dove ci scambiamo idee sul programma e lui è capace di scrivermi alle 3 di notte perché ha avuto un’idea per la trasmissione”, conclude la Delogu.