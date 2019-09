ROMA – Andrea Delogu svela uno dei suoi segreti di bellezza, e lo fa su Instagram. La conduttrice e moglie di Francesco Montanari, posa davanti allo specchio, la camicia sbottonata mette in bella vista la pancera. “Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto” scrive ai suoi follower la presentatrice.

Quello della Delogu è un invito all’autoaccettazione: “Ieri ho postato questa foto nelle storie con la dida ‘I love Pancerina’ e ragazze, mi avete scritto in tantissime stupite nel vedere che un asso nella manica sia proprio la guaina alla Beyoncé. Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro Instagram, è impossibile. È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un “costume”, un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume”.

“Se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la panciera e non rinuncio al piatto di pasta e so che mi capite”, ha concluso. (fonte INSTAGRAM)