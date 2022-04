Andrea Dianetti chi è, età, altezza, peso, dove e quando è nato, fidanzata, figlio, padre, Instagram, vita privata. Uno dei tanti prodotti della fucina di Amici di Maria De Filippi, ha recitato in alcune fiction di successo, come i Cesaroni e Un medico in famiglia. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, la biografia di Andrea Dianetti

Andrea Dianetti è nato a Roma il 9 maggio 1987. Allo stato attuale ha dunque 34 anni. E’ del segno zodiacale del Toro. E’ alto circa 180 centimetri e il suo peso forma è stimato intorno ai 68 chili.

Intraprende i primi studi frequentando corsi di danza e d’arte drammatica e iniziando la sua carriera in teatro. Entra nell’accademia di Amici di Maria De Filippi nella categoria recitazione, per ritornare da attore professionista nel 2007.

Padre, fidanzata, figlio, Instagram, la vita privata di Andrea Dianetti

Andrea ha perso il padre quando aveva solo 9 anni. Per questo è molto legato al suo ricordo e porta sempre con sé un suo portachiavi. A quanto ne sappiamo, allo stato attuale l’attore è single. O, se ha una fidanzata, non è nota. Sembra anche che non abbia figli. Ha un account ufficiale molto seguito su Instagram.