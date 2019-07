Andrea Filomena, chi è? Instagram, lavoro e Temptation Island

ROMA – Probabilmente passerà alla storia come uno dei fidanzati scaricati più velocemente a Temptation Island. Andrea Filomena, però, passerà alla storia come uno dei ragazzi più corteggiati dalle fan del programma. Questo, intanto, è il link al suo profilo Instagram.

Nato a Milano il 12 settembre del 1988, Andrea è Hair Stylist e possiede anche un proprio salone. Diplomato in informatica e amante dei viaggi, Andrea ama anche gli animali e possiede un Husky di nome Kira.

Andrea è fidanzato con Jessica Battistello da 2 anni e 9 mesi. I due vivono insieme a Padova e stavano per sposarsi, tanto che il matrimonio di fatto era già organizzato.

Jessica però… ha fatto saltare tutto.

“Dopo un anno e mezzo che ero insieme con Jessica – ha raccontato Andrea nel video di presentazione – ogni giorno mi dava sempre queste frecciatine: ma quando è che ci sposiamo? Fino a che a giugno dello scorso anno sono stato io a farle la proposta. Alla fine però lei ha disdetto”.

“Mia madre – ha raccontato Jessica – è di Santo Domingo e infatti sarei dovuta andare in un college a Miami per stare più vicino alla mia famiglia. Alla fine ho invece deciso di restare qui con Andrea, solo con lui e non è facile. Dovevamo sposarci il 9 giugno 2019. Dopo l’entusiasmo iniziale mi sono venuti dei forti dubbi e delle forti paure. Così ho deciso di disdire la data e annullare il matrimonio”.

Fonte: Instagram, Temptation Island.